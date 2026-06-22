Современную систему водоочистки строят в Нягани

Фото: администрация Нягани

В Нягани полным ходом на двух площадках идет строительство второй очереди станции водоочистки.

По данным департамента ЖКХ и энергетики Югры, на главной площадке возводят четыре резервуара объемом по 5 тысяч кубометров каждый. Строители смонтировали здание фильтровального цеха, где установлены шесть фильтров и четыре барботажные емкости. Сейчас идет монтаж технологического оборудования, а затем будут установлены трубопроводы и запорная арматура. Почти готовы контрольно-пропускной пункт и насосная станция собственных нужд. После этого подрядчик выполнит благоустройство территории и строительство подъездной дороги.

В то же время на Хуготском водозаборе строится промежуточная перекачивающая станция с операторской. Готов каркас здания, идут внутренние отделочные работы и прокладка электросетей. Смонтированы резервуары исходной воды и начат монтаж наружных сетей водоснабжения. Нужно еще построить здание дизель-генераторной установки.

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