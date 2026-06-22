На трассе «Югра» в ДТП пострадал пожилой пассажир

Фото: Госавтоинспекция Советского района Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 81-летний пассажир внедорожника, произошло в пятницу, 19 июня, на загородной дороге в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По данным Госавтоинспекции Советского района, в 23:30 на 341 километре автодороги «Югра» 53-летний водитель за рулем внедорожника Lexus RX300 на большой скорости вылетел в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП 81-летний пассажир получил травмы.

За минувшие выходные в Югре произошло 3 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП на перекрестке в Белоярском пострадали 4 человека

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.