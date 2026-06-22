Правительство ХМАО увеличило выплаты на жилье для многодетных семей в Арктической зоне

Фото: пресс-служба губернатора Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вдвое увеличило размер жилищной выплаты для многодетных семей, проживающих на арктических территориях Югры, к которым относятся в Белоярском и Берёзовском районах.

Многодетные семьи вместо бесплатного земельного участка могут получить 3 млн рублей, которые можно направить на покупку или строительство жилья. Данная выплата рассчитана на семьи, кто ранее не пользовался государственной поддержкой на улучшение жилищных условий. Если семьи уже получали подобную выплату, то им можно получить доплату в размере 1,2 млн рублей при условии, что семья проживает в Арктической зоне не менее пяти лет. Новая мера поддержки уже сейчас предложена 73 многодетным семьям.

Добавим, что приобретаемое жилье должно соответствовать установленным критериям: покупка у застройщика на этапе строительства или в течение двух лет после ввода либо приобретение дома в сельских территориях или городских округах с ограничениями по сроку эксплуатации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Река Обь в Мегионе затопила уже 90 участков

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.