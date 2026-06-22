В Ханты-Мансийском районе в Иртыш выпустили мальков нельмы и сибирского осетра

Фото: Природнадзор Югры

Специалисты Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры приняли участие в выпуске мальков ценных пород рыбы в реку Иртыш Ханты-Мансийского района.

По данным Природнадзора Югры, в начале июня 2026 года состоялось 2 выпуска ценных видов рыб в акваторию реки Иртыш. Так, 5 июня вблизи посёлка Бобровский в естественную среду обитания было выпущено 226 тысяч штук молоди осетра сибирского, а 8 июня на набережной Иртыша в городе Ханты-Мансийске выпустили в Иртыш мальков нельмы в количестве 1,5 тысяч штук.

- Подобные выпуски, являющиеся частью комплексной программы по сохранению биоразнообразия Обь Иртышского бассейна, не только помогают сохранить уникальные виды, но и поддерживают традиционный промысел, а также улучшают экологический баланс рек нашего региона, – рассказали в ведомстве.

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