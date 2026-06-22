Река Обь в Мегионе затопила уже 90 участков

Фото: Типичный Мегион

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается паводок. На 21 июня в регионе было затоплено более 300 приусадебных участков. На сегодня, 22 июня, в Мегионе река Обь поднялась еще на один сантиметр. На сегодня уровень составил 961 сантиметр. Критическая отметка превышена. В Мегионе уже затоплено 90 участков.

- Река Ватинский Еган находится в русле. По состоянию на 22.06.2025 на территории г. Мегиона подтоплено 90 участков на реке Оби, – сообщает Типичный Мегион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО из-за паводка под воду ушли 310 приусадебных участков

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.