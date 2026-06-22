Жителя Нягани арестовали на 5 суток за выращивание конопли

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В отношении 32-летнего жителя Нягани возбуждено уголовное дело за выращивание и хранение марихуаны.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, во время обыска квартиры няганца были изъяты куст массой 25,25 граммов и высушенная марихуана массой 1,62 грамма. Мужчина рассказал следователям, что зимой он захотел выращивать наркотики. Заказал семена каннабиса через интернет магазин, купил оборудование, посеял семена и стал за ними бережно ухаживать. После сбора урожая няганец хранил наркотики у себя дома для личного использования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, приобретение, изготовление и переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мировой суд Нягани признал мужчину виновным по ряду статей. Ему назначен административный арест сроком на 5 суток.

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