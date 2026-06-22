«Черный» лесоруб из Югры избежал тюрьмы, но должен заплатить 150 тысяч рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Житель Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры срубил несколько деревьев и стал уголовником. Тюрьмы мужчина избежал, но ему предстоит возместить нанесенный лесному фонду ущерб.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, Берёзовским районным судом ранее был вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Было установлено, что югорчанин вырубил лес на территории Берёзовского района, чем причинил ущерб в размере более 150 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с подсудимого причиненного ущерба. Суд иск удовлетворил. Ущерб лесному фонду возмещен в полном объеме.

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