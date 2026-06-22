В Радужном новый россиянин купил сыну аттестат, чтобы поступить на бюджет в колледж

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя – уроженца иностранного государства. Мужчину обвиняют в использовании заведомо поддельного официального документа.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с мая по июль 2024 года новый россиянин ради поступления своего сына в колледж купил, а потом предоставил в колледж поддельный аттестат об основном общем образовании иностранного государства.

При этом фактически выпускник экзамены в школе за рубежом не сдавал, документ об образовании не получал. На основании поддельного документа подросток был зачислен на бюджет на обучение в политехнический колледж.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

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