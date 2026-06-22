В ХМАО из-за паводка под воду ушли 310 приусадебных участков

Фото: Типичный краб Нижневартовск

На утро 22 июня уровень воды в реке Обь поднялся еще на один сантиметр и составил 961 сантиметр. Продолжается подтопление территорий.

Так, на 14 часов 21 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре затоплено 313 участков, из которых 310 – приусадебных и 3 - земельных. Река Обь затопила 163 приусадебных участка в 14 СОТ Нижневартовска, 12 приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка, 80 приусадебных участков в одном СОТ г. Мегион и 3 земельных участка в Нижневартовском районе, с. Былино. Кроме того, протока Лангепас затопила 55 приусадебных участков в двух СОТ Лангепаса. При этом МЧС России по ХМАО-Югре, угрозы жизнедеятельности населения нет.

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