В Сургуте к 14 годам тюрьмы за наркотики приговорен иностранец

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Сургутском районе суд вынес приговор иностранцу. Он отправится в колонию строгого режима на 14 лет и один месяц. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети«Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в сентябре 2021 года мигрант получил наркотики, затем разместил их в «тайники-закладки» на территории Сургутского района, чтобы сбыть наркозависимым. В момент совершения преступления, мигрант был задержан полицейскими. Наркотики изъяты.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его сотовые телефоны конфискованы и обращены в доход государства.

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