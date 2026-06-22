В ДТП на перекрестке в Белоярском пострадали 4 человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу четыре человека, произошло в городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 20 июня.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:35 в 3 мкр 23-летний водитель за рулем «Лада Granta»при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил имеющий преимущество в движении автомобиль Renault, управлял которым 73-летний водитель. В результате ДТП виновник автоаварии и три его пассажира получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Задержано 30 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 41 водитель.

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