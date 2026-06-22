В Ханты-Мансийске водителя Toyota Land Cruiser Prado, который насмерть сбил 8-летнюю девочку, отправили под домашний арест

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Ханты-Мансийским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении 62-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado из Ханты-Мансийска.

По данным Госавтоинспекции, 18 июня в 13:30 на пересечении улиц Шевченко и Доронина он сбил 8-летнюю девочку, которая мчалась по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП девочка скончалась в медицинском учреждении.

В «Судах Югры» сообщили, что с учетом данных о личности обвиняемого, тяжести совершенного преступления, состояния его здоровья и иных обстоятельств, ходатайство следователя удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

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