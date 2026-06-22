В Нягани, Урае, Советском и Югорске сильные дожди с грозами: погода в Югре 22 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В понедельник, 22 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градуса.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 2-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте переменная облачность, после обеда - дожди. Ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный 1-8 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске облачно, без осадков. Ветер западный, северо-восточный 1-4 метра в секунду. Утром +24 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Нефтеюганске переменная облачность, слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный, южный 2-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Когалыме облачно, небольшой дождь. Ветер западный, восточный, юго-восточный 1-8 метров в секунду. Утром на термометре +21 градус, днем +24 градуса, вечером +20 градусов.

В Нягани пасмурно, дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный 1-7 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +24 градуса, вечером +20 градусов.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный, восточный, северо-восточный 1-5 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Радужном облачно, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, восточный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, восточный 1-6 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Лянторе переменная облачность, возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +22 градуса.

В Урае переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-восточный, южный, восточный 3-10 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +29 градусов, вечером +23 градуса.

В Белоярском переменная облачность, дожди. Ветер южный, юго-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +22 градуса, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный, южный, восточный 1-9 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +22 градуса.

В Югорске до обеда пасмурно, после - переменная облачность, дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +21 градус.

В Покачах переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, северный, северо-западный, восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Советском до полудня пасмурно, после - переменная облачность, дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +21 градус.