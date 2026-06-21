В Югре на фоне роста цен на бензин дорожают продукты: морковь и рис бьют рекорды

В ХМАО из-за роста цен на бензин дорожают продукты: морковь и рис бьют рекорды. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Югре наблюдается резкий рост цен на продукты питания, который связывают с подорожанием бензина. Логистические расходы, закладываемые в стоимость товаров, растут, что бьёт по кошельку жителей региона.

За последнюю неделю лидером по росту стоимости стала свежая морковь, которая подорожала на 3,6% (на 2,69 рубля) и теперь стоит 76,52 рубля за килограмм. Также значительно вырос в цене шлифованный рис (+3,4%, или 5,95 рубля) — до 182,97 рубля, и ржаной хлеб (+2,6%) — до 152,98 рубля.

Если анализировать динамику с начала 2026 года, то наиболее драматично подорожали овощи: Капуста выросла в цене на 86,7% (на 34,52 рубля) — до 62,68 рубля. Картофель подорожал на 74,1% (на 37,46 рубля) — до 93,44 рубля. Морковь стала дороже на 51% (на 23,84 рубля). Среди других лидеров по росту цен с начала года — замороженная рыба (+15,8%), лук (+14,1%), яблоки (+11,7%) и сахар-песок (+10,9%).

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