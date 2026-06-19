В ХМАО на 76-м году скончался заслуженный строитель и почетный гражданин Октябрьского района Валерий Проскуряков

Фото: Стройкомплекс Югры

12 июня на 76-м году ушел из жизни заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и почетный гражданин Октябрьского района Валерий Денисович Проскуряков.

В Стройкомплексе Югры рассказали, что Валерий Проскуряков начал трудовой путь в 1973 году простым слесарем-ремонтником СУ-10 треста «Нефтепроводмонтаж». Он прошел путь до первого заместителя генерального директора ОАО «Приобьтрубопроводстрой» и начальника Комплексного строительно-монтажного управления № 4 (КСМУ № 4). Сфере строительства югорчанин отдал 40 лет трудовой жизни.

Под непосредственным руководством Валерия Проскурякова в экстремальных условиях Севера прокладывались магистрали, питающие энергией целые регионы: Уренгой — Петровск, Уренгой — Новопсковск, Уренгой — Грязовец, Уренгой — Челябинск, Уренгой — Центр, Ямбург — Поволжье, Перегрёбное — Пунга — Ухта, Усть-Балык — Омск и многие другие.

- Базируясь в поселке Перегрёбное, его КСМУ № 4 фактически выполняло функции градообразующего предприятия. Он создал более сотни рабочих мест для жителей Перегрёбного, Чемашей, Нарыкар и Игрима. Силами строителей была проложена капитальная поселковая дорога из железобетонных плит и проведен газопровод на Шеркалы. Особое внимание он уделял социальной инфраструктуре, взяв под личный патронаж среднюю и музыкальную школы поселка, – рассказали в ведомстве.

Валерий Проскуряков награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».