В Сургутском районе Югры открыли пять спасательных постов на пляжах

Фото: администрация Сургутского района

В пяти населённых пунктах Сургутского района начали работу спасательные посты. Об этом сообщили в администрации.

Спасательные посты открыты в Лянторе, Фёдоровском, Угуте, Белом Яру и на реке Утоплая в Барсово. Каждый пост оборудован жилетами, кругами и спасательным концом Александрова. С 11:00 до 21:00 на постах дежурят аттестованные спасатели.

- За первые две недели лета они уже оказали помощь трём гражданам — одному взрослому и двоим детям. Сургутянам напоминают: купаться в местных водоёмах нельзя из-за несоответствия воды санитарным нормам, – рассказали в администрации Сургутского района.

Напомним, в МЧС России по ХМАО-Югре рассказали, что сегодня в регионе задекларировано 8 пляжей: два – в Нижневартовском районе; по одному – в Лангепасе, Белоярском, Радужном, Нижневартовске, Советском и Нефтеюганском районах. Официальный купальный сезон открыт на двух из них: озеро Сырковый Сор в сельском поселении Салым Нефтеюганского района и озеро Нешинелор в городе Белоярский.

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