«Черный» лесоруб из Югры срубил на баню 14 сосен и получил срок и долг на миллион рублей

Фото: Суды Югры

Жителя Кондинского района осудили за незаконную рубку леса, совершенную в особо крупном размере. Югорчанин хотел построить баню.

По данным «Судов Югры», мужчина не получил разрешение у Лесхоза, но спилил 14 сосен. Древесина нужна была ему для строительства бани. Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму 1 073 041 рубль, что является особо крупным размером.

Суд признал лесорубу виновным и назначил наказание в виде 2,5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, с мужчины взыскали в доход государства 1 073 041 рубль и конфисковали в собственность государства бензопилу, трактор и сани для снегохода.

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