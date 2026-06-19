Владелец нарколаборатории из Сургута отправится в тюрьму на 15,5 лет

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Сургута. Мужчину признали виновным в производстве и хранении наркотиков в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в декабре 2024 года в своем гаража в Сургуте мужчина оборудовал лабораторию по производству наркотика. С помощью реактивов и прекурсоров, он создал мефедрон массой свыше 1,4 кг. Позже мужчина был задержан прямо в гараже полицейскими.

Суд назначил сургутянину наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Сотовый телефон мужчины конфискован и обращен в доход государства.

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