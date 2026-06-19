Ханты-Мансийск готов к новому отопительному сезону уже на 22%

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Окружная столица Югры полным ходом готовится к новому отопительному сезону. Сети, котельные и аварийные бригады готовятся к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Сейчас готовность оценивают в 22 процента.

В Ханты-Мансийске планируется эти летом капитальный ремонт более 700 метров ветхих сетей, также отремонтируют 119 газовых котельных, больше сотни километров теплосетей, 236 километров водопровода, почти 184 километра канализации, 341 километр газопровода, 8 центральных тепловых пунктов и почти 600 тысяч квадратных метров жилья.

Для оперативного реагирования организованы 17 аварийно-восстановительных бригад в составе 105 человек с 85 единицами спецтехники.

Кроме того, готовы 84 резервных источника электроснабжения общей мощностью больше 12 МВт. Запас дизельного топлива на них рассчитан на 72 часа. Заключены договоры на поставку газа для котельных.

Тепло на социальные объекты окружной столицы начнут подавать не позднее 1 сентября, на жилые дома — до 10 сентября.

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