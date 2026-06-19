В Югорске на три дня перекроют проезд по аллее Лопатиной

Фото: администрация Югорска

Автовладельцам в Югорске придется искать пути объезда в течение трех дней. Ограничения для проезда вступают в силу уже вечером, 19 июня, в связи с проведением ремонтных работ.

По данным администрации Югорска, проезд по аллее В.Я. Лопатиной (между Учебно-производственным центром ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ИКТЦ «Норд») перекроют с 19:00 19 июня до 19:00 21 июня.

Жителей и гостей Югорска просят заранее спланировать свой маршрут и при необходимости выбрать альтернативные пути проезда.

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