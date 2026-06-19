Телеканал СТС в Нижневартовске отказался от иска к приставам

Фото: УФССП России по ХМАО - Югре

Журналисты одного из изданий на три буквы опубликовали на своем сайте статью о том, что телеканал СТС подал исковое заявление к Федеральной службе судебных приставов России, в котором он оспаривал бездействия отделения судебных приставов Нижневартовска. Якобы телевизионщики обвинили ведомство в нераспределении денег, взысканных в пользу телеканала на основании исполнительного документа. Выяснилось, что деньги были в полном объёме взысканы с должника и перечислены взыскателю по исполнительному производству - АО «Сеть телевизионных станций».

В судебном заседании судебные приставы Нижневартовска предоставили платёжные поручения, подтверждающие фактическое исполнение требований исполнительного документа и окончание исполнительного производства. В ответ на это представили телеканала СТС отказались от заявленных требований в полном объёме. Производство по делу было прекращено.

Таким образом, опубликованная информация на интернет-портале «Ура.ру» оказалась не совсем достоверной.

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