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НовостиОбщество19 июня 2026 8:45

Югорчанка сняла с карты приятеля более 300 тысяч рублей и потратила их на алкоголь и такси

На алкоголь и такси потратила югорчанка более 300 тысяч украденных рублей
Нина БАРИНОВА
В суде дамочка призналась, что потратила деньги на алкоголь, такси, а остальные деньги потеряла

В суде дамочка призналась, что потратила деньги на алкоголь, такси, а остальные деньги потеряла

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее судимая и лишенная родительских прав на троих детей жительница Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дважды сняла с банковской карты своего приятеля более 300 тысяч рублей.

Удивительно, но мужчина не заметил, что с его счета исчезла такая крупная сумма. За это время югорчанка успела прокутить все деньги. Когда знакомый опомнился и написал заявление в полицию, у женщины денег не оказалась. В суде дамочка призналась, что потратила деньги на алкоголь, такси, а остальные деньги потеряла.

Советский районный суд учел совершение тяжкого корыстного преступления. Выяснилось, что гулёна лишена родительских прав в отношение троих детей, а ранее назначенное ей наказание в виде принудительных работ не оказало должного воспитательного воздействия. Женщина отправится в колонию общего режима на 2,2 года.

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