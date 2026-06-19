Мать из Лянтора заплатила почти 500 тысяч рублей долга по алиментам после ареста квартиры

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Жительница Лянтора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры накопила перед сыновьями долга по алиментам на сотни тысяч рублей. 42-летняя мамаша и дальше бы игнорировала свои обязанности по содержанию троих сыновей, если бы приставы не арестовали ее квартиру.

- Несмотря на многократные предупреждения и меры принуждения, женщина уклонялась от выполнения своих родительских обязанностей. После вступления в законную силу судебного постановления о взыскании алиментов в пользу трёх сыновей, мать игнорировала требования судебного пристава-исполнителя и отказывалась исполнять свои финансовые обязательства, – рассказали в УФССП по ХМАО-Югре.

Общая сумма задолженности по алиментам составила 439 382 рубля. Административные протоколы в отношении должницы действия на нее не возымели. Возбужденное уголовное дело за неуплату алиментов тоже. Тогда судебный пристав обнаружил, что у горе-матери есть несколько квартир. На одну из них был наложен арест. Сразу после этого мамаша полностью погасила имеющийся долг, включая исполнительский сбор в сумме 36 718 рублей. Матери и дальше придется платить алименты, ведь все трое сыновей еще не достигли возраста 18 лет.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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