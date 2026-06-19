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НовостиОбщество19 июня 2026 8:34

Мать из Лянтора заплатила почти 500 тысяч рублей долга по алиментам после ареста квартиры

После ареста квартиры мать из Лянтора оплатила почти 500 тысяч рублей долга по алиментам
Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Жительница Лянтора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры накопила перед сыновьями долга по алиментам на сотни тысяч рублей. 42-летняя мамаша и дальше бы игнорировала свои обязанности по содержанию троих сыновей, если бы приставы не арестовали ее квартиру.

- Несмотря на многократные предупреждения и меры принуждения, женщина уклонялась от выполнения своих родительских обязанностей. После вступления в законную силу судебного постановления о взыскании алиментов в пользу трёх сыновей, мать игнорировала требования судебного пристава-исполнителя и отказывалась исполнять свои финансовые обязательства, – рассказали в УФССП по ХМАО-Югре.

Общая сумма задолженности по алиментам составила 439 382 рубля. Административные протоколы в отношении должницы действия на нее не возымели. Возбужденное уголовное дело за неуплату алиментов тоже. Тогда судебный пристав обнаружил, что у горе-матери есть несколько квартир. На одну из них был наложен арест. Сразу после этого мамаша полностью погасила имеющийся долг, включая исполнительский сбор в сумме 36 718 рублей. Матери и дальше придется платить алименты, ведь все трое сыновей еще не достигли возраста 18 лет.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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