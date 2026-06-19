Четверо молодых людей из Нефтеюганска задержаны за распространение наркотиков

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Сразу четверо молодых людей из Нефтеюганска, в числе которых есть подростки, стали фигурантами уголовных дел за распространение наркотиков группой лиц в особо крупном размере.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, трое югорчан были задержаны оперативниками города Нефтеюганска. Молодые люди пытались сделать тайники - закладки в лесу, а также на автобусных остановках и в подъездах жилых домов города. Во время досмотра при них было обнаружено и изъято 94 свертка с наркотиками. В тайниках-закладках полицейские обнаружили и изъято еще 5 аналогичных свертков с метилэфедроном и эфедроном общей массой свыше 590 граммов. Одному из сообщников удалось скрыться, но вскоре 18-летний участник банды был задержан в Москве. По уголовному делу проводятся следственные действия.

В отношении взрослых злоумышленников, помимо статьи за наркотики, возбудили уголовное дело за вовлечение подростка в преступную группу в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Двое участников банды заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом.

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