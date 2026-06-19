Уснул за рулём и в кювет: на трассе «Советский - Зеленоборск» в ДТП пострадал водитель «Lada Vesta»

Фото: Госавтоинспекция Советского района

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе 18 километра автодороги «Советский - Зеленоборск» 18 июня.

По данным Госавтоинспекции Советского района ХМАО-Югры, 26-летний водитель за рулем «Lada Vesta» вылетел с дороги в правый по ходу движения кювет. Машина перевернулась. Виновник аварии получил травмы. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Фото: Госавтоинспекция Советского района

За минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 - получили травмы. Задержано 7 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 18 водителей.

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