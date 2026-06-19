Четверо «Свидетелей Иеговы»* из Сургута избежали тюрьмы

Фото: Суды Югры

В Сургутском городском суде вынесен приговор в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в экстремизме. Они вступили в религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»* и входящего в его структуру местного религиозного объединения – МРО Свидетелей Иеговы в г. Сургуте.

*Указанная организация запрещена на территории Российской Федерации на основании решения Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года.

По данным «Судов Югры», уголовное дело составило 133 тома, в том числе более 40 экспертных заключений. В суде допросили более 25 свидетелей и специалистов. Было установлено, что двое сургутян с 6 сентября 2017 года по 15 февраля 2019 года совершили организацию деятельности и финансирование экстремистской организации. Еще двое других подсудимых признаны виновными в участии в деятельности объединения, ликвидированного в связи с экстремизмом, и склонении других лиц к участию в его деятельности. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет, но срок условный.

Кроме того, у двоих сургутян, признанных виновными в финансировании экстремистской деятельности, конфискуют в доход государства 990 244 рублей, предназначенных для финансирования экстремистской организации.

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