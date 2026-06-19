В ХМАО с начала сезона от клещей пострадали 4009 человек

Треть всех проверенных клещей - заражены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 марта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от клещей пострадали 4009 человек во всех муниципалитетах региона. Чаще всего клещи атаковали жителей Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нягани, Сургута, Октябрьского и Кондинского районов. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор.

Специалисты исследовали на вирусофорность 1261 сданного югорчанами клеща. При лабораторном исследовании в 469-ти клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, что составило почти треть от всех принесенных в лабораторию кровососов. Еще в 16-ти клещах был обнаружен вирус клещевого энцефалита, 77 клещей заражены риккетсиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

На 18 июня первый этап акарицидных обработок завершен в 20-ти муниципалитетах Югры. Напомним, что арктические Белоярский и Берёзовский районы не являются эндемичными для кровососов. Обработками охвачено 4 528,1 га территорий, в число которых входят общественные пространства, территории детских учреждений, больниц, спортивных площадок скверов и др.

Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления.

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