В Ханты-Мансийске срок и штраф в 1,1 млн рублей получил мужчина за легализацию мигрантов

Фото: Суды Югры

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции мужчине. Его признали виновным в организации незаконной миграции.

По данным «Судов Югры», с 1 января 2022 года по 12 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске действовало преступное сообщество, в состав которого входил Гафуров. Мужчина за деньги фиктивно регистрировал иностранцев, принимал у них экзамены на знание русского языка и истории России, а также заключал с ними фиктивные трудовые договоры и организовал незаконное их пребывание в России.

Югорчанина признали виновным в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенной группой лиц по предварительному сговору, фиктивной постановке на учет иностранного гражданин и в участии в преступном сообществе. Ему приговорили к 4,6 годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей и 1 000 000 рублей. Он взят под стражу в зале суда. Арест на имущество Гафурова сохранен до исполнения приговора в части взыскания штрафа.

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