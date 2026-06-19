Бабуля из Радужного перевела на счета мошенников 2,6 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Недавно пенсионерка из Радужного стала жертвой мошенников. Аферисты позвонили ей и предложили спасти ее сбережения, переведя все средства на предоставленный ими «безопасный счет». Бабуля, видимо, понятия не имеет, что безопасных чужих счетов не существуют в мире, и перевела злоумышленникам 2,6 млн рублей. После того, как она осталась без денег, то прозрела и отправилась писать заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Прокуратура Югры призывает граждан быть бдительными в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества. Чтобы не стать жертвами кибермошенников, перед осуществлением финансовых операций уточняйте в банках и правоохранительных органах информацию о сообщаемых вам счетах для перевода денежных средств.

Напоминаем, что «защищенных, резервных, специальных, безопасных» и других счетов не существует.

- Не переходите по ссылкам, которые присылают неизвестные лица, не скачивайте по их просьбам на свои мобильные устройства непроверенные приложения.

- Если позвонивший незнакомый человек называет себя представителем того или иного ведомства – следует немедленно прекратить разговор.

- Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния – как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию.