В колонии Белоярского района Югры арестант устроил голодовку

Арестант объявил голодовку Фото: Ольга ЮШКОВА.

Арестант в колонии Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устроил голодовку. Мужчина отказался принимать пищу в связи с несогласием приговора суда.

Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Наталья Стребкова вмешалась в ситуацию. Так как колония расположена в отдаленной территории, она обратилась к прокурору города Белоярский и представителям Общественной наблюдательной комиссии Югры, чтобы те выехали на место проведения акции голодовки.

- Нарушений прав заявителя на условия содержания, обеспечение государственным защитником (адвокатом) подсудимого, не усмотрено. В ходе личного приёма установлено: причиной голодовки стало несогласие с вынесенным обвинением. После проведённой беседы подсудимый возобновил приём пищи. Уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения, заявителю направлены разъяснения о способах защиты в ходе судебного следствия и порядке обжалования судебного решения, – написала в своих соцсетях Наталья Стребкова.

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