В Сургуте ночью на пустой дороге в ДТП пострадал мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист, произошло в Сургуте 18 июня.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:00 на улице Рационализаторов 39-летний мужчина на мотоцикле КАYO на большой скорости врезался во впереди идущий автомобиль TOYOTA, управлял которым 40-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

- Госавтоинспекция Югры в очередной раз призывает водителей мототранспорта к внимательности на дороге и соблюдению скоростного режима. Также напоминаем, что управление мототехникой требует наличия специального удостоверения и обязательной экипировки для обеспечения безопасности, – предупредили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

За минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 - получили травмы. Задержано 7 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 18 водителей.

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