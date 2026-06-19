Стройфирма из Сургута при сносе аварийных домов смошенничала на 1,9 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры провела проверку исполнения законодательства при реализации муниципальных контрактов. Выяснилось, что строительная фирма из Сургута с 2023 по 2024 годы предоставила подложные документы, в которых заявляла о вывозе и утилизации строительных отходов при сносе аварийных домов.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, коммерческой организацией в рамках исполнения муниципального контракта при выполнении работ по сносу аварийных многоквартирных домов предоставлены в администрацию Сургута заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения в части вывоза и утилизации строительных отходов. Местному бюджету причинен ущерб в размере свыше 1,9 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ущерб бюджету был полностью возмещен.

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