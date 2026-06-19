В Ханты-Мансийске водитель Toyota насмерть сбил 8-летнюю девочку

Скрин с видео УМВД

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ханты-Мансийске 18 июня. Под колесами автомобиля погибла 8-летняя школьница.

По данным прокуратуры и УМВД ХМАО-Югры, все случилось на перекрестке ул.Шевченко – Доронина в 13:30. 62-летний водитель черного внедорожника Toyota сбил девочку, которая мчалась по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она скончалась.

- По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ее ход взят надзорным ведомством на контроль, – говорится в сообщении прокуратуры.

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