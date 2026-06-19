Почти всюду идут дожди, а местами еще и грозы: погода в Югре 19 июня 2026 года

Фото: администрация Нижневартовского района

В пятницу, 19 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, до обеда - дождь, гроза, после без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +25 градусов, вечером +17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, после обеда - дожди. Ветер южный, юго-западный 2-9 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, дожди. Ветер южный, юго-западный 3-9 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 3-10 метров в секунду. Утром на термометре +25 градусов, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-10 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, слабый дождь. Ветер южный, юго-западный 3-9 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Лянторе переменная облачность, дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Белоярском переменная облачность, дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 2-9 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске до обеда солнечно, после - переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Покачах переменная облачность, дожди. Ветер южный, юго-западный 2-10 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Советском до полудня солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.