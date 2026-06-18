На IT-Форуме в Ханты-Мансийске Югра договорилась о сотрудничестве с зарубежными партнерами

Фото: правительство ХМАО-Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил актуальные вопросы развития информационных технологий и международного сотрудничества в сфере информационной безопасности со специальным представителем Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директором Департамента международной информационной безопасности МИД России Артуром Люкмановым в Ханты-Мансийске. Стороны говорили о расширении состава участников XVII Международного IT-форума, организации тематических дискуссий и экспертных сессий, а также продвижении передовых IT-решений.

«Для нас принципиально важно обсуждать на нашей площадке передовые IT-решения. Ключевой составляющей при этом является международное участие. Мы нацелены на расширение сотрудничества и готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации совместных инициатив. Международный IT-форум – это эффективная площадка для обсуждения ключевых вызовов и поиска решений в сфере информационных технологий», – сказал Руслан Кухарук.

На встрече с заместителем министра информационно-коммуникационных технологий, почтовой и курьерской служб Республики Зимбабве Дингумузи Пхути стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровых технологий и подготовки IT-специалистов. Руслан Кухарук отметил, что опыт Югры в области цифрового регулирования и развития инфраструктуры может стать основой для продуктивного партнерства. Особенно заметны результаты внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении – ИИ помогает выявлять патологии на ранних этапах и сокращает время принятия решений. Кроме того, в регионе есть цифровые решения, работающие в автономной среде, без подключения к глобальной сети. Один из примеров – сервисный продукт для мониторинга лесных территорий с применением ИИ, который позволяет оперативно выявлять очаги возгораний.

– Мы готовы поделиться этим опытом и рассмотреть возможность совместной разработки решений для анализа спутниковых данных – в том числе для экологического мониторинга. Также наш регион обладает достаточным опытом в сфере топливно-энергетического комплекса и цифровой разведки. Технологии «умного недропользования» могут быть полезны Зимбабве для эффективной добычи природных ископаемых, – сказал Руслан Кухарук.

Дингумузи Пхути подтвердил интерес Зимбабве к цифровым решениям в добывающей промышленности и здравоохранении.

«Для нас это интересно, так как мы не только занимаемся добычей полезных ископаемых, но и проводим изыскания нефти и газа. Мы также проявляем значительный интерес к региональным наработкам в сфере здравоохранения и рассматриваем ваш регион в качестве надежного партнера для сотрудничества в данной области», – отметил он.

Также Руслан Кухарук обсудил перспективы взаимодействия между Югрой и Анголой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ангола в Российской Федерации Аугушту да Силва Кунья. Стороны уделили внимание вопросам международного сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия и развития образовательных инициатив. Они рассмотрели возможности внедрения цифровых решений и образовательных платформ Югры для поддержки системы образования и сохранения культурной идентичности в Анголе.

– В части развития нашего сотрудничества в области образования можно рассмотреть возможность получения знаний студентов из Анголы в наших вузах. Подобный опыт в нашем регионе успешно реализуется – сегодня порядка 500 студентов из 22 стран обучаются в Югре, – заметил глава Югры.