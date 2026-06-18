Югра и Яндекс будут работать над сохранением мансийского языка через голосовые сервисы

Фото: соцсети Руслана Кухарука

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и компания Яндекс продолжат сотрудничество в сфере сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера. Об этом стало известно в ходе XVII Международного IT-Форума, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске.

– Мы имеем уникальный опыт в поддержке языков народов Севера, и готовы делиться этим опытом, принимать лучшие международные проекты. Цифровые инструменты не должны вести к унификации и исчезновению малых языков и культур. Напротив, они могут стать мостом для их сохранения и развития. Нам очень приятно, что корпус мансийского языка, созданный в нашем регионе, стал первым языком коренных народов Севера России, который вошел в платформу Яндекс-переводчика. Я уверен, что решения, которые будут приняты на полях форума, получат поддержку ЮНЕСКО и других международных организаций, – сказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Глава региона и представители компании договорились проработать вопросы интеграции мансийского языка в голосовые сервисы Яндекса и повышения качества перевода. Югра передала компании расширенный до 310 тысяч пар языковой корпус.

Кроме того, в рамках работы по обеспечению коммуникационными сервисами автоматизированного рабочего места в Югре планируют осуществить переход 946 окружных и муниципальных учреждений на использование сервисов «Яндекс 360».

Напомним, в Ханты-Мансийске проходит XVII Международный IT Форум с участием стран БРИКС и ШОС. Специалисты в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации из более чем 40 стран собрались, чтобы обсудить ключевые вызовы и возможности цифровой эпохи.