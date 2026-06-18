Жители барака с улицы Гагарина, 53 в Ханты-Мансийске боятся, что их дом рухнет

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Жильцы старого деревянного двухэтажного многоквартирного дома, расположенного по улице Гагарина, 53, боятся, что их барак рухнет в любой момент. При этом они платят коммуналку, а капитального ремонта им не обещают. Люди обращаются к департаменту строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и просят помощи.

- Обратите пожалуйста внимание на состояние дома по ул.Гагарина 53, (на картах 53а). В стенах огромные щели, весь снег который таял оказывался в квартирах у людей, полы всегда холодные независимо от отопления, дует безумно, да и вообще всю зиму было очень холодно. Лестницы на второй этаж это отдельный аттракцион, взрослому человеку бы не упасть, про детей молчу…Крыша дома протекает, потому что она уже себя изжила. Из-за того, что дом наклоняется, сталкивались с проблемой, что потолки в квартире трескаются, двери с трудом открываются. Муравьи с улицы которые живут возле «фундамента», лезут в квартиры любыми способами. Под капитальный ремонт дом не попал. Есть ощущение, что дом скоро сложится, как карточный, – пишет одна из владелиц злополучного жилья в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО ударом молнии спалило дом, баню и гараж

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.