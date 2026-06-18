В Югорске прощаются с погибшим на СВО Леонидом Григорьевым

Фото: ЧП Югорск

Житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Леонид Евгеньевич Григорьев погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ним состоится в Югорске в пятницу, 19 июня.

- 28.05.2026 г. в зоне СВО рои выполнении боевой задачи погиб наш земляк Григорьев Леонид Евгеньевич. Ему было 37 лет. Леонид родился в поселке Комсомольский Советского района Тюменской области, проживал и трудился в Югорске, работал в УТТиСТ ООО «Газпром Трансгаз Югорск», служил в рядах Армии РФ. Награжден: Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; Медалью Жукова; Медалью «За боевые отличия»; Медалью «За боевые отличия», – рассказали близкие в тг-канале «ЧП Югорск».

Прощание с Леонидом Евгеньевичем пройдет с 13:15 до 14:15 в Храме преподобного Сергия Радонежского.

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