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НовостиОбщество18 июня 2026 10:23

Защищать дороги Югры от перегруза будет «Северавтодор»

Власти Югры нашли подрядчика, который будет обслуживать систему весового контроля на дорогах региона
Нина БАРИНОВА
Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Управление автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определило подрядчика, который займется обслуживанием 20 автоматических пунктов весового и габаритного контроля на дорогах региона. До конца сентября 2028 года этим будет заниматься«Северавтодор».

В Стройкомплексе Югры рассказали, что перегруженные фуры - одна из главных причин разрушения дорожного покрытия. Грузовик с превышением нормы нагрузки наносит покрытию такой же ущерб, как тысячи легковых автомобилей. Установленные на дорогах автоматические пункты фиксируют нарушения без участия инспекторов. Они взвешивают грузовики и проверяют их по габаритам прямо в движении.

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