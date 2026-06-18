Защищать дороги Югры от перегруза будет «Северавтодор»

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Управление автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определило подрядчика, который займется обслуживанием 20 автоматических пунктов весового и габаритного контроля на дорогах региона. До конца сентября 2028 года этим будет заниматься«Северавтодор».

В Стройкомплексе Югры рассказали, что перегруженные фуры - одна из главных причин разрушения дорожного покрытия. Грузовик с превышением нормы нагрузки наносит покрытию такой же ущерб, как тысячи легковых автомобилей. Установленные на дорогах автоматические пункты фиксируют нарушения без участия инспекторов. Они взвешивают грузовики и проверяют их по габаритам прямо в движении.

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