17 этаж и никакой страховки: Жителей Сургута шокировала женщина, которая мыла окна на карнизе высотки

Скрин с видео с соцсетей

В социальных сетях города Сургута появилось видео очень чистоплотной и абсолютно бесстрашной женщины. Она мыла окна, стоя на карнизе 17 этажа многоквартирного дома. Никакой страховки у сургутянки не наблюдалось.

На кадрах ясно, что ролик записывает шокированная местная жительница из дома напротив.

Сургутян шокировала женщина, которая мыла окна на карнизе 17 этажа Социальные сети Сургута

- Посмотрела в окно... и не шевелюсь теперь, – подписала ролик автор видео.

Дама в платке и национальной одежде уроженцев средней Азии поставила ведро на карниз, сама тоже встала на него и тщательно натирает большие стекла.

- Ни страховки, ни опоры - только карниз и открытое окно. Это отвага или глупость?, – задаются вопросом горожане.

Мыть окна - это занятие повышенной опасности. Здесь очень важно соблюдать меры предосторожности, например, крепко стоять на подоконнике и придерживаться рукой за неподвижную раму. По подсчетам специалистов, ежегодно в России при мытье окон погибает более 1000 россиян.

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