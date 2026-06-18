Из ХМАО в Узбекистан экспортировали 46 тысяч кубометров древесины

Фото: Россельхознадзор ХМАО-Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с начала 2026 года обеззаразили более 46 тысяч кубометров древесины, которую экспортировали в Республику Узбекистан.

Всего лицензированными организациями была подвергнута обеззараживанию 671 партия пиломатериалов хвойных пород.

- Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролировано соответствие подкарантинной продукции общим объемом 46,1 тысяч кубометров фитосанитарным требованиям страны-импортера. Нарушений при этом не выявлено, – добавили в Россельхознадзоре по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Ранее сообщалось, что Югра отправляет лес на экспорт в Китайскую Народную Республику.

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