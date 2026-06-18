В Югре резко выросла заболеваемость чесоткой и педикулезом

Жители Югры обросли вшами и страдают от чесотки Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по итогам 2025 года выявлены 242 случая чесотки. Рост заболеваемости оказался на четверть выше среднемноголетних показателей. Об этом говорится в статистике окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших чесоткой оказалось в Ханты-Мансийске, Когалыме, Мегионе, а также в Кондинском районе. Здесь медики зафиксировали от 44 до 12 случаев на 100 тысяч человек. Санитарные врачи отмечают, что чесотка в Югре продолжает распространяться и в этом году в семи районах, причем сильнее всего число заболевших выросло в Мегионе и Нефтеюганске.

Кроме того, на 20% выросла заболеваемость педикулезом – это вши. Наиболее сложная обстановка сложилась также в Ханты-Мансийске, Когалыме, Мегионе и в Кондинском районе.

Рост заболеваемости подобными инфекциями зачастую связан с игнорированием правил личной гигиены в местах массового скопления людей и несвоевременным обращением за медицинской помощью.

Добавим, что в 2021 году в Мегионе уже был зафиксирован рост заболевания педикулезом.

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