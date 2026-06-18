Тридцатиградусная жара с грозами и дождями сохранится в Югре до конца недели

Днем в Югре до +30 градусов уже неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара с грозами, ливнями, кратковременными дождями и жарой до +30 градусов сохранится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры до конца недели. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В пятницу, 19 июня, в регионе снова переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью дует южный ветер 4-9 метров в секунду, днем сменится на юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, местами +8...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В субботу, 20 июня, опять переменная облачность. Местами по региону кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, днем усилится до 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +14...+19 градусов. Днем снова поднимется жара до +25...+30 градусов.

В воскресенье, 21 июня, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер сменится на западный ночью 2-7 метров в секунду, днем усилится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью окажется +13...+18 градусов. Днем снова пекло до +24...+29 градусов.

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