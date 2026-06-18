Прямые авиарейсы из Сургута в Горно-Алтайск открыты с 19 июня

Скрин с сайта авиакомпании

Авиакомпания «ЮТэйр» в рамках летнего расписания в пятницу, 19 июня, возобновляет прямые рейсы по маршруту Сургут - Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться по пятницам до октября текущего года. Данное направление является популярным для отдыха среди югорчан.

Из Сургута самолет вылетает в 10:20, прибытие в аэропорт Горно-Алтайска по расписанию в 15:30. Время в пути составляет 3 часа 10 минут. Минимальная стоимость перелета без учета багажа сейчас начинается от 35 200 рублей. Можно купить авиабилеты на июль сейчас от 14 200 рублей в одну сторону.

Тг-канал «Транспортный цех/Югра» уточняет, что Алтай - популярное туристическое направление для жителей Югры, известное своими живописными горами, чистыми озёрами и уникальной природой.

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