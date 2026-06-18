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НовостиОбщество18 июня 2026 8:31

В Нягани временно закрыли кафе «Уч – кудук» из-за мигрантки

Из-за мигрантки временно прикрыли кафе в Нягани
Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Сотрудники миграционной службы Нягани во время рейдов выявили кафе «Уч – кудук», в котором индивидуальный предприниматель и его владелец принял на работу гражданку Республики Узбекистан. В нарушении распоряжения губернатора Югры она была трудоустроена в качестве кухонного работника.

На суде владелец кафе признал свою вину, сославшись на незнание законодательства о порядке привлечения к трудовой деятельности иностранцев. Предприниматель думал, что наличие патента позволяет мигрантам трудиться на территории Югры. В итоге суд вынес решение об административном приостановлении деятельности общепита сроком на 14 суток.

Судебные приставы - исполнители возбудили исполнительное производство и опечатали кафе на 14 дней.

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