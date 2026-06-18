В Сургуте оштрафовали двух молодых автохамов

Полицейские установили и задержали обоих водителей 2004 и 2006 годов рождения для разбора правонарушений Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полицейские города Сургута привлекли к ответственности любителей экстремальных развлечений. Нарушения были выявлены стражами порядка во время мониторинга соцсетей. В одном из пабликов была опубликована видеозапись, на которой водители двух автомобилей грубо нарушают ПДД. Они играли в «шашечки», лавируя между автомобилями, прогнали перекресток на красный сигнал светофора, создав аварийную ситуацию на проезжей части.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейские установили и задержали обоих водителей 2004 и 2006 годов рождения для разбора правонарушений. С молодыми людьми провели беседу и составили на них 6 протоколов об административных правонарушениях за

нарушение правил маневрирования, правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Выяснилось, что за 2025 и по настоящее время молодые водители не раз привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.

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