Жительницу Югры не выпускали на отдых в Арабские Эмираты из-за долга в 17 тысяч рублей

Фото: УФССП России по ХМАО - Югре

Жительница города Пыть-Яха купила туристическую путевку в Объединенные Арабские Эмираты, упаковала чемоданы и, находясь в аэропорту, уже предвкушала отдых на жарком курорте. Однако самолет едва не улетел без нее, все потому что приставы не выпускали югорчанку на отдых за границу из-за долга в 17 390 рублей.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, судебные приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы России жительнице Пыть-Яха из-за не выплаченного долга по незаконно полученной пенсии. Ранее к приставам поступил документ о взыскании незаконно полученной пенсии в отношении 68-летней женщины на сумму 17 390 рублей. При этом пенсионерку предупредили о возбуждении исполнительного производства, но добровольно погашать долг она не спешила. Пристав вынесла исполнительский сбор в размере 1 217 рублей и запретила выезд за границу. Зная о долге, югорчанка все же попыталась покинуть страну, отправившись в путешествие в Арабские Эмираты.

Однако на пограничном контроле в аэропорту города Сургута ей было отказано в вылете за рубеж. После оплаты всей суммы задолженности, даму пропустили в самолет.

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