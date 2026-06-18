Житель Покачей получил срок за сбыт запрещенки наркоману

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Нижневартовский районный суд вынес приговор в отношении жителя города Покачи. Мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотиков и в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в значительном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в августе 2025 года житель Покачей купил растительные наркотики для сбыта. Часть запрещенки он сбыл наркозависимому приятелю. Остальные наркотики мужчина хранил у себя дома и на дачном участке с для дальнейшего сбыта. Все запрещенные вещества были изъяты полицейскими.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, сотовый телефон югорчанина конфискован в доход государства.

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