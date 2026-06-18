В Сургуте мужчина выкрал у крупной нефтедобывающей компании 23 тонны сырой нефти

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе завершено расследование уголовного дела о краже углеводородов в крупной нефтедобывающей компании. На скамье подсудимых - 44-летней житель Сургута.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в июле 2025 года в лесу около 58-го километра автодороги Лянтор – Нижнесортымский мужчина сам сделал врезку в напорный нефтепровод, принадлежащий одному из крупнейших добывающих предприятий Югры и по ночам приезжал сюда на грузовичке с цистерной, подключал свое оборудование к обнаруженному шлангу и сливал сырую нефть. Углеводороды он транспортировал в арендованный гараж в Сургутском районе, где мотопомпой перекачивал в другой грузовичок.

Нефть мужчина планировал использовать для обогрева помещения, которое хотел арендовать под автомастерскую. Горючее рассчитывал применять в качестве топлива для жидкостного отопительного котла.

За несколько ночных вылазок сургутянин выкачал около 30 кубических метров нефти или более 23 тонн, чем нанес ущерб нефтяной компании на сумму около 900 тысяч рублей. Злоумышленника обнаружила служба безопасности предприятия, после чего он был задержан полицейскими. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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