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НовостиПроисшествия18 июня 2026 6:00

В Сургутском районе осудят водителя, по вине которого в ДТП погиб человек

Водителя из Сургутского района осудят за ДТП, в котором погиб человек
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Водителя из Сургутского района обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в марте 2026 года водитель грузовика на большой скорости нарушил ПДД, выехал на встречную полосу, где врезался во внедорожник Great Wall.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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